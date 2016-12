ZIRPP Monthly Lecture: Kunyanyuka na Kuanguka kwa Maendeleo ya Michezo Zanzibar

Chairperson: Dr. Ahmed GurnahSpeaker: Mr. Seif Nassor MshumaaSubject: "Kunyanyuka na Kuanguka kwa Maendeleo ya Michezo Zanzibar" (Rise and Fall of the Development of Sports in ZanzibarDate & Time: Saturday 31 December 2016; at 4:00 pm.Venue: ZIRPP Office,Third Floor, behind Majestic Cinema (above ZANLINKABSTRACT: Kwa muda mrefu, michezo mbali mbali, ambayo imechangia sana katika kuwaunganisha wananchi wa Zanzibar na kuwaleta pamoja, na kuimarisha afya na siha zao, imekuwa ikiendelezwa nchini Zanzibar kwa ari, kasi na mafanikio makubwa. Michezo hii ni pamoja na mpira wa miguu, hokey, cricket, lawn tennis, table tennis, badminton, volleyball,...

