Youth, women businesses get boost
Small-scale businesses managed by youth and women will soon start bagging one in every three tenders awarded by the Nairobi County Government, according to an agreement reached last week....
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Published By: The Citizen - Today
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