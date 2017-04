Nahodha wa timu ya taifa ya England na club ya Man United Wayne Rooney leo April 12 2017 ameandikwa na mtandao wa express.co.uk kuwa ameamua kuwaeleza wachezaji wenzake wa Man United kuwa ataondoka Man United mwisho wa msimu. Wayne Rooney katika msimu wake huu wa mwisho wa Man United amekuwa akikosa nafasi kubwa ya kucheza […] The post Wayne Rooney kawaeleza wachezaji wenzake hatma yake Man United appeared first on millardayo.com....

