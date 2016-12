Mwanza ni moja kati ya miji ninayoizimia kwa muonekano wa mji, hali ya hewa pamoja na ukarimu wa watu wake na mara zote huwa nasema katika sehemu zangu mbazo huwa sichoki kwenda ni Mwanza. Nimefurahi pia kuona Mwanza imepata sehemu ya kisasa ya Watu wake kutazama cinema, najua miaka iliyopita Mababu zetu walikua nazo cinema […] The post Watu wa Mwanza wamepata ukumbi wa kisasa wa cinema appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News