Mwimbaji staa wa Nigeria ambae alikua mgeni mualikwa wa FIESTA 2016 Mwanza na kwenye tamasha la Mombasa Rocks Music Festival 2016 amedondosha nyingine kutoka kwenye maktaba yake, unakaribishwa kuitazama Ulipitwa? Wizkid alivyo-perform Mwanza Tanzania August 2016? tazama hii video hapa chini.. The post VideoMPYA: Wizkid anatualika kuitazama video yake mpya ‘Daddy Yo’ appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

