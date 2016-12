Leo December 28 2016 Tume ya kudhibiti UKIMWI TACAIDS kupitia kwa mkurugenzi Mtendaji wake, Dkt Leonard Maboko amezitoa takwimu za hali ya VVU na UKIMWI Tanzania kulingana na hali Duniani na ya ukanda wa mashariki na kusini mwa Afrika, Taarifa aliyoitoa Dkt Maboko imeyaeleza haya…… 1.Watu waishio na VVU kwa mwaka 2015 Tanzania walikuwa takribani milioni 1.4. […] The post VIDEO: Yakufahamu kuhusu hali ya maambukizi ya VVU TZ kwa mwaka 2015 appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

