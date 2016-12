December 24 Dar es salaam WASAFI walifanya party yao ufukweni mwa bahari ya hindi na upendo ukanogeshwa na mastaa mbalimbali wakiwemo Shilole, Chege, Navy Kenzo ukiachia WCB wenyewe ambao ni Diamond Platnumz, Rayvanny, Harmonize na Rich Mavoko. Kwenye hii video hapa chini AyoTV imekuchukulia matukio mbalimbali kwa ufupi VIDEO: Kwanini Diamond Platnumz hataki kushika simu […] The post VIDEO: Vodacom WASAFI Beach party ufukweni Dar es salaam appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News