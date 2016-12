Ni usiku wa December 25, 2016 ambapo wakali wa Bongofleva WCB wanaanza kukutana na Watanzania katika ziara yao kwenye mkoa wa kwanza ambao ni Iringa, WCB wakiongozwa na Diamond Platnumz walisindikizwa na Chege pamoja na mwimbaji wa Nigeria Kcee. Diamond amethubutu kuandaa show yake mwenyewe na kuifanyia kwenye uwanja wa mpira na ameweza kuweka rekodi […] The post VIDEO: Usipitwe na perfomance ya Diamond Platnumz Vodacom Wasafi Festival Iringa appeared first on millardayo.com....

