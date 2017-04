Mbunge wa Mtama, Nape Nnauye amemuomba Rais Magufuli aunde tume huru itakayotoa majibu kuhusu matendo ya utekaji na wale wanaotumia dhamana waliyopewa kuumiza watu. Mbunge Nape amedai kuwa matendo hayo yanamjengea chuki Rais na wananchi, Bonyeza play hapa chini kutazama VIDEO: Mapokezi ya Nape Nnauye baada ya kufika jimboni kwake Mtama, Bonyeza play hapa chini […] The post VIDEO: Ushauri wa Nape Nnauye kwa Rais Magufuli appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News