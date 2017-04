Huenda watu wengi wakawa hawajui kuhusu sheria mbalimbali, wajibu na haki za msingi ambazo mtu anakuwa nazo hasa wakati anapofuatwa na Polisi wakati wa kumkamata au anapofikishwa kituo cha Polisi. Leo April 11, 2017 Ayo TV na millardayo.com imekutana na Wakili wa kujitegemea na Mwanasheria wa Haki za Binadamu, Jebra Kambole ambapo moja kati ya maswali aliyoulizwa ni […] The post VIDEO: Ufahamu muda sahihi ambao Polisi wanaruhusiwa kumkamata mtuhumiwa appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

