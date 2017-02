Baada ya kumalizana kimkataba na timu ya TP Mazembe ya Congo DRC mwishoni mwa mwaka 2016 na kutotaka kuongeza mkataba, mtanzania Thomas Ulimwengu alijiunga na timu ya AFC Eskilstuna iliyopanda kushiriki ligi kuu Sweden. Ulimwengu tayari ameungana na timu hiyo na yupo Hispania kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya wa Ligi Kuu Sweden ambapo akiwa huko kwenye timu hiyo kucheza […] The post VIDEO: Tazama pasi ya Mtanzania Thomas Ulimwengu iliyozaa goli Hispania appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

