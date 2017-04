April 12, 2017 mkutano wa saba wa bunge, kikao cha sita umeendelea ambapo katika kipindi cha maswali na majibu kati ya Wabunge waliopata nafasi ya kusimama na kuhoji Serikali ni pamoja na Mbunge wa Mtama Nape Nnauye aliyetaka kujua mpango wa Serikali kuanzisha viwanda vidogovidogo vya kukamua mafuta ya ufuta katika mkoa wa Lindi. VIDEO: Alichokiongea […] The post VIDEO: Swali la Nape Nnauye Bungeni leo appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News