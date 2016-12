Moja ya habari ambazo zimechukua headlines kwenye vyombo vya habari vya kimataifa ni pamoja na hii inayomhusu Rais wa Bolvia Evo Morales. Rais huyo akiwa mahakamani kwenye kikao pamoja na wanasheria wa kimataifa alianza kuchezea simu yake ambapo ghafla zilisikika sauti za watu wakifanya mapenzi kwenye simu yake. Unaweza kuitazama video hapa chini AyoTVMAGAZETI: […] The post VIDEO: Simu ya Rais yatoa kelele za watu wakifanya mapenzi mahakamani appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News