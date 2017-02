February 4 2017 Simba walikuwa Songea kucheza dhidi ya Majimaji FC katika muendelezo wa michezo yao ya Ligi Kuu Tanzania bara, Simba ambao mchezo wao wa mwisho walifungwa goli 1-0 dhidi ya Azam FC uwanja wa Taifa Dar es Salaam, leo wamerekebisha makosa na kushinda goli 3-0 dhidi ya Majimaji FC. Simba wamefanikiwa kupata ushindi […] The post VIDEO: Simba imejichukulia point 3 na magoli 3-0 vs Majimaji FC Songea appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

