Kama shabiki wa soka la Bongo leo Ligi Kuu Tanzania bara iliendelea kama kawaida kwa michezo miwili kucheza katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kati ya Mbao FC dhidi ya Simba mchezo ambao umemalizika kwa simba kupata ushindi wa magoli 3-2. Magoli ya Simba yalifungwa na Fredrick Blagnon aliyefunga magoli mawili dakika ya 83 na dakika […] The post VIDEO: Simba ilivyobadilisha matokeo vs Mbao FC dakika za mwisho Mwanza appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News