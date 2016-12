Leo December 29 2016 Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, William Lukuvi wakati akifungua semina juu ya jukumu la vyombo vya habari katika kutoa elimu ya sheria, kanuni na taratibu katika utawala wa ardhi amezungumzia mpango wa kuanzisha sheria itakayodhibiti madalali na wenye nyumba za kupangisha, Waziri Lukuvi amesema…. ‘Leo hii hatushangai mwenye […] The post VIDEO: Sheria itakayowalinda wapangaji wa nyumba inakuja appeared first on millardayo.com....

