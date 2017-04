April 7, 2017 Waziri wa mambo ya Ndani ya nchi Mwigulu Nchemba ametoa ripoti ya matukio ya ajali za barabarani zilizosababisha vifo vya watu zilizohusishwa usafiri wa bodaboda kwa mwaka 2010 hadi 2017, Nchemba ametoa ripoti hiyo alipokuwa akijibu swali la Mbunge wa Kiwani Abdallah Ali aliyetaka kujua ripoti ya watu waliofariki kwa ajali za […] The post VIDEO: Serikali imetoa ripoti ya vifo vitokanavyo na ajali za bodaboda appeared first on millardayo.com....

