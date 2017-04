Navy Kenzo ni kundi la muziki kutokea kwenye ukoo wa bongofleva, ni wakali wengine wa Tanzania ambao wanazimiliki headlines hata nje ya mipaka ya Tanzania, sasa leo April 12, 2017 wamefunguka wakiwa Airport Dar es Salaam wakielekea Israel kwaajili ya kufanya show pamoja na kutambulisha album yao mpya ‘AIM (Above Inna Minute)’. Unaweza kuitazama hii video […] The post VIDEO: Safari ya kwanza kwa ‘Navy Kenzo’ Israel wameyaongea haya appeared first on millardayo.com....

