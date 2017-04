April 12 2017 kupita Clouds Alasiri ya Clouds TV katika gumzo la Alasiri amepata nafasi ya kuzungumza kijana Mtanzania Brighton Katabanzi ambaye amebuni robot kwa ajili ya ulinzi kuwasaidia Polisi wakati wa doria kupambana na uhalifu nchini. Akizielezea gharama za kutengeneza robot hiyo Brighton amesema hazizidi hata Tsh 100,000 ambapo alitengeneza baada ya tukio la ujambazi […] The post VIDEO: Robot ya ulinzi iliyotengenezwa na Mtanzania appeared first on millardayo.com....

