Rapper Stereo a.k.a Singa Singa ni moja kati ya Rappers waliopiga hatua kubwa katika game ya Hip Hop Tanzania, na leo amekutana na Ayo Tv ambapo amezungumza mambo mengi, lakini akiwa kwenye interview Rapper huyo alikosa uvumilivu na kuweka wazi hisia zake juu ya rapper wa kike kutoka tanzania ‘Chemical’ “Naweza kusema nampenda sijui nani labda Stosh, Rosa Lee lakini nampenda […] The post VIDEO: Rapa Stereo amefunguka ya moyoni na hisia zake kwa Chemical appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News