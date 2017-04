Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli leo April 12, 2017 ameweka jiwe la msingi kuzindua ujenzi wa Reli ya kisasa (Standard Gauge) kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro. Unaweza kubonyeza play kutazama moja kwa moja hapa chini… Ulikosa? kipindi cha maswali na Majibu Bungeni April 12, 2017, Bonyeza play hapa […] The post VIDEO: Rais Magufuli amezindua ujenzi wa Reli ya kisasa DSM-Morogoro appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News