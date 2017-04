Rais Magufuli leo April 11, 2017 amepokea ripoti ya utendaji kazi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa ‘TAKUKURU’ kwa mwaka 2015/2016 iliyowasilishwa na Mkurugenzi Mkuu, Kamishna Valentino Mlowola. Taarifa hiyo imewasilishwa kwa Rais Magufuli kwa mujibu wa sheria ya TAKUKURU ikieleza juu ya mafanikio katika kuzuia na kupambana na rushwa, mfumo wa utendaji […] The post VIDEO: Rais Magufuli amepokea ripoti ya TAKUKURU leo IKULU appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News