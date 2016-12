Baada ya Alikiba kushindwa kufanya show Dodoma siku ya Christmas na baadhi ya mitandao kusema kuwa mashabiki walimzomea na kutaka kumpiga, Rashid Adam maarufu Chidi Perugina ambaye ni meneja wa Waandaaji wa show amekubali kukaa kwenye AyoTV Exclusive Dodoma na kuelezea ukweli, tazama kwenye hii video hapa chini VIDEO: Ulikosa kuona jinsi Alikiba alivyotumbuiza Mombasa? […] The post VIDEO: Promota kaongea yote kwanini show ya Alikiba juzi Dodoma haikufanyika appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

