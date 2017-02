Moja ya swali lililosikika bungeni Dodoma leo February 6 2017 ni kutoka kwa mbunge wa Konde Khatib Haji aliyehoji kwanini Tanzania inao Watuhumiwa wa ugaidi ikiwa nchi haina ugaidi? Majibu yakatolewa na mawaziri wawili Hamad Masauni pamoja na Waziri wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakyembe, tazama kwenye hii video hapa chini…. BUNGENI: Mbowe vs […] The post VIDEO: Ni kweli Tanzania kuna ugaidi? serikali imeongea bungeni leo appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News