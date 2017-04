Navy Kenzo ni moja kati ya makundi ya muziki wa Bongofleva yanayofanya vizuri Afrika likiundwa na mastaa wawili wa Tanzania Aika na Nahreel ambao wanamake headlines hata nje ya mipaka ya Tanzania. Le Aprl 13 2017 ni siku rasmi kwa kundi hilo kuwasili nchini Israel kwa ajili ya kufanya show pamoja na kuitangaza album yao […] The post VIDEO: Navy Kenzo wamewasili Israel kwa ajili ya show yao appeared first on millardayo.com....

