Baada ya Mkuu wa mkoa Dar es salaam Paul Makonda kuweka wazi majina ya baadhi ya watu wanaotuhumiwa kuuza na kutumia dawa za kulevya nchini Tanzania, leo February 5 2017 Waziri wa michezo, sanaa na utamaduni Nape Nnauye ameongea. Waandishi wa habari Dodoma ndio walimuuliza swali hilo Nape Nnauye kuhusu mtazamo wake na majibu yake yote […] The post VIDEO: Nape Nnauye atoa mtazamo wake kuhusu njia iliyotumika kuwataja Watuhumiwa wa dawa za kulevya appeared first on millardayo.com....

