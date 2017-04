Mbunge wa jimbo la Mtama, Nape Nnauye leo April 08 2017 kwa mara ya kwanza anaongea na wananchi wa jimbo lake la Mtama toka alipotoka kwenye nafasi ya Uwaziri na kufafanua mambo mbalimbali kuhusu kutenguliwa nafasi yake ya uwaziri, Bonyeza play hapa chini kutazama.. VIDEO: Nape alivyosimama kwa mara ya kwanza bungeni tangu atenguliwe Uwaziri, […] The post VIDEO: Nape Nnauye akizungumzia kuhusu kutenguliwa nafasi yake ya uwaziri appeared first on millardayo.com....

