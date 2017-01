Ni miongoni mwa Watayarishaji maarufu wa muziki Afrika na ni mmiliki wa wa Record label ya Mavin huko Nigeria na amefanya kazi na watu kama Tiwa Savage, D’Banj na wengine. Leo Donjazzy anaivunjavunja Internet upande wa Tanzania baada ya kujirekodi video fupi akicheza na kuimba wimbo wa ‘chura‘ wa msanii wa bongofleva Tanzania Snura ambapo baada […] The post VIDEO: Mnigeria Donjazzy ajirekodi video akiimba na kucheza ‘Chura’ ya Snura appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

