VIDEO: Miongozo iliyoombwa na Wabunge Peter Msigwa na Sugu Bungeni leo

Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeendelea leo April 11, 2017 mjini Dodoma kwa kipindi cha maswali na majibu. Ni Bunge la 11, Mkutano wa Saba kikiwa ni Kikao cha Tano ambapo kazi kubwa ilikuwa ni wabunge kujadili mapitio na mwelekeo wa kazi za Serikali na bajeti ya ofisi ya Waziri mkuu kwa mwaka […]

