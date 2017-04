Taasisi ya Utafiti wa Afya Tanzania imetoa list ya mikoa yenye idadi kubwa ya watoto waliodumaa nchini ikiitaja mikoa ya Rukwa, Njombe, Ruvuma na Kagera kuwa vinara kwa kuwa na asilimia kubwa ya watoto waliodumaa. Ayo TV na millardayo.com ilimefanya mazungumzo na Afisa Msaidizi wa Ufatiliaji na Tathmini mkoa wa Kagera, Arnold Mtafungwa ambaye amesema […] The post VIDEO: Mikoa minne iliyotajwa kuongoza kuwa na watoto waliodumaa Tanzania appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News