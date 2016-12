Usiku wa December 26 2016 Mchekeshaji Emanuel Mathias maarufu kwa jina la Mc Pilipili alikuwa Dodoma kuachia burudani ya furaha kwa watu wake ambapo pia alitumia time hiyo kumtambulisha rasmi mpenzi wake wa sasa kutoka katika soko la filamu nchini Rose Ndauka. Nimekusogezea hapa chini dakika zao waliposimama kwenye jukwaa moja… MC Pilipili Exclusive Interview […] The post VIDEO: MC Pilipili kwenye Comedy show yake Dodoma Christmas appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News