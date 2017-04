Asubuhi mapema ya leo April 13, 2017 kulizuka taarifa ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikieleza kifo cha Mwanasiasa mkongwe na Mbunge wa zamani wa Kwela ‘CCM’, Dkt. Crisant Mzindakaya. Taarifa hizo zilieleza kuwa Dkt. Mzindakaya alifariki akiwa kwenye matibabu katika Hospitali ya Taifa Muhimbili. Dkt. Crisant Majiyatanga Mzindakaya, aliingia Bungeni kwa mara ya kwanza […] The post VIDEO: Mbunge wa zamani aliyezushiwa kifo mapema leo amezungumza appeared first on millardayo.com....

