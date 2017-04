Wananchi wa Jimbo la Kilombero mkoani Morogoro, wamempokea kwa furaha na shangwe kubwa Mbunge wa Jimbo hilo Peter Lijualikali ‘CHADEMA’ wakati anawasili jimboni mwake baada ya kutoka gerezani. March 30, 2017 Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam ilitengua hukumu iliyotolewa na Mahakama ya Wilaya Kilombero dhidi ya Mbunge Peter Lijualikali baada ya kukiri kuwa […] The post VIDEO: Mbunge Lijualikali alivyopokelewa na wananchi wa Jimbo lake Kilombero appeared first on millardayo.com....

