Mbunge wa Tarime Vijijini ‘CHADEMA’, John Heche amemtupia tuhuma Mkuu wa Wilaya ya Tarime, Glorious Luoga akidai amesaini mkataba wa uwekezaji kinyume cha sheria. Heche amezungumza na waandishi wa habari leo April 12, 2017, na kusema licha ya Mkuu huyo wa Wilaya kusaini mkataba kinyume na sheria pia amekuwa akitumia nguvu na vitisho kwa wananchi […] The post VIDEO: Mbunge Heche amemtuhumu DC Tarime kusaini Mkataba kinyume na sheria appeared first on millardayo.com....

