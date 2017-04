Tukio la kutekwa kwa Rapa Roma Mkatoliki na wenzie watatu liliripotiwa usiku wa April 5, 2017 ambapo watu wasofahamika walivamia studio za Tongwe Records na kuondoka nao kuelekea kusikojulikana. Kufuatia tukio hilo wasanii mbalimbali Tanzania walikutana Coco Beach Dar es Salaam kujadili namna ya kumtafuta Roma na wenzake huku Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na […] The post VIDEO: Mastaa wa Bongo walivyoguswa na mkasa wa Roma na wenzake appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

