Baada ya taarifa za baadhi ya watu kudaiwa kutekwa nchini kisha watu mbalimbali wakiwemo Wabunge kuhoji ni kwanini Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba ameendelea kukaa kimya bila kutolea ufafanuzi wowote, Leo April 12, 2017 Waziri Nchemba alisimama Bungeni na kuzijibu hoja hizo. Waziri Nchemba amesema…>>>’Wanasema mbona sisemi juu ya kinachoendelea, hii […] The post VIDEO: Majibu ya Waziri Nchemba kwa wanaosema amekaa kimya Kuhusu watu kutekwa appeared first on millardayo.com....

