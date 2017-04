April 12, 2017 Waziri wa Habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakyembe alisimama Bungeni kujibu hoja za baadhi ya watanzania kusema ni kwanini alikuwepo kwenye mkutano wa msanii Roma Mkatoliki alioufanya na Waandishi wa habari Dar es salaam. Full video nimekuwekea hapa chini tayari… VIDEO: Alichokisema Juma Nkamia kuhusu Waziri Mwakyembe kwenda kwenye press ya […] The post VIDEO: Majibu ya Waziri Mwakyembe kwa wanaouliza uwepo wake kwenye press ya Roma appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

