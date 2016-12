Ligi Kuu soka Tanzania bara imeendelea tena leo December 28 kwa Dar es Salaam Young Africans kucheza dhidi ya Ndanda FC, Yanga imefanikikiwa kuifunga Ndanda FC goli 4-0, magoli yakifungwa na Donald Ngoma dakika ya 4 na 21, Amissi Tambwe dakika ya 25 na Vincent Bossou. ALL GOALS: JKT Ruvu vs Yanga December 17 2016, Full Time 0-3 The post VIDEO: Magoli ya Yanga vs Ndanda FC leo Dec 28 2016, Full Time 4-0 appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

