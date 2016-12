Msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka ndio huu, Chrismas imemalizika na tunasubiri mwaka mpya, wakati tukisubiri mwaka mpya millardayo.com na Ayo TV imempata kwenye exclusive interview kamanda wa kikosi cha usalama barabarani, Mohammed Mpinga ambapo amezungumzia takwimu za madaereva walevi Dar es salaam. ‘Dar es salaam tumepima madereva walevi X-Mass, tulikuta watu 135 wametumia […] The post VIDEO: Madereva walioongoza kwa Ulevi DSM Christmas hii appeared first on millardayo.com....

