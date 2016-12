Sasa hivi tunaweza kuhesabu saa zilizobaki kwa ajili ya kuumaliza mwaka 2016 na sio mbaya kama tukipitiapitia zile rekodi za mwaka 2016 na ndio maana kwenye post hii nakukutanisha na huyu Mkenya. Ni mwanaume ambaye kwa meno yake na kwa kutumia kamba ameweza kulivuta gari na hata kumbeba binadamu mwenzake kwa kutumia meno hayohayo, tazama […] The post VIDEO: Kwenye rekodi za Kenya 2016 na huyu anaevuta gari kwa meno yumo appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

