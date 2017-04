Siku moja baada ya kamati ya saa 72 kupitia mwenyekiti wake Hamadi Yahaya kutangaza kuwa Simba imeshinda malalamiko yake kwa Kagera Sugar kumchezesha Mohamed Fakhi akiwa na kadi tatu za njano, leo Yanga wamefanya mkutano na waandishi wa habari. Yanga wamefanya mkutano na waandishi wa habari kupitia mjumbe wao wa kamati ya utendaji Salum Mkemi […] The post VIDEO: Kutoka makao makuu ya Yanga baada ya Simba kupewa point 3 appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News