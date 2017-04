Baada ya taarifa za kuuawa kwa askari polisi wanane eneo la Kibiti, mkoani Pwani kwa kupigwa risasi na watu wasiofahamika, leo April 14 2017 Jeshi la Polisi Makao Makuu limekutana na wanahabari kutolea ufafanuzi sakata hilo. Kamishna wa Operesheni na Mafunzo, Nsato Marijani amesema askari waliouawa walikuwa wanatoka kubadilisha lindo ndipo wakashambuliwa kwa risasi katika […] The post VIDEO: Jeshi la Polisi Makao Makuu wamezungumza kuhusu Polisi waliouawa appeared first on millardayo.com....

