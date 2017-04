Mshambuliaji wa kimataifa wa Togo aliyewahi kuichezea Arsenal, Man City na Tottenham Hotspurs za England Emmanuel Adebayor ameirudisha timu yake ya Istanbul Basaksehir katika mbio za kuendelea kuwania Ubingwa wa Ligi Kuu Uturuki msimu huu kwa kuisaidia kuifunga Galatasaray usiku huu. Adebayor ambaye alikumbwa na kipindi cha mpito na kuachwa na vilabu vya England amerudi katika […] The post VIDEO: Hat-trick ya Adebayor akiichezea Başakşehir vs Galatasary appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

