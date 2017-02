Siku moja kabla ya kumalizika kwa michuano ya AFCON 2017 kwa kuchezwa mchezo wa fainali kati ya Misri na Cameroon, usiku wa February 4 ulichezwa mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu kati ya timu ya taifa ya Burkinafaso dhidi ya timu ya taifa ya Ghana. Ghana ambao walitolewa katika hatua ya nusu fainali ya AFCON […] The post VIDEO: Ghana walivyoshindwa kuwania nafasi ya tatu dakika 1 kabla ya game kuisha appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

