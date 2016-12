Leo December 30, 2016 Clouds 360 ya Clouds TV ikiwa inafanya kipindi chake cha mwisho kwa mwaka huu, wamepokea simu ya moja kwa moja kutoka kwa Rais John Magufuli ambaye yuko mapumzikoni nyumbani kwake Chato. Kusikia alichokizungumza Rais Magufuli Bonyeza play hapa chini. Rais John Magufuli leo December 30, 2016 amepiga simu LIVE kwenye kipindi […] The post VIDEO FUPI: Rais Magufuli alivyopiga simu leo kwenye Clouds360 ya Clouds TV appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

