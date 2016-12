Ni Usiku wa Dec 25, 2016 ambapo wakali wa Bongo Fleva akiwemo Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny, Queen Darleen, Q Boy, Chege pamoja na msanii kutoka Nigeria Kcee waliiandika historia katika mkoa wa Iringa. Itazame hii video uone jinsi Diamond Platnumz alivyotoa burudani ya nguvu kwenye show hiyo iliyopewa jina la Vodacom Wasafi Festival ilifanyika katika […] The post VIDEO: Diamond Platnumz alivyotumbuiza kwenye Vodacom Wasafi Festival Iringa appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

