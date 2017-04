April 13 2017 washindi wa shindano la Talii na TTB lililokuwa limeandaliwa na bodi ya utalii Tanzania kwa kushirikiana na Clouds Media, wamesafiri leo kuelekea katika hifadhi ya Ngorongoro kutalii kama ambavyo washindi walikuwa wameahidiwa awali. Couple mbili ndio zimefanikiwa kushinda na kwenda kutalii katika hifadhi ya Ngorongoro na Oldvai Gorge, washindi wa shindano hilo walipatikana […] The post VIDEO: Couples mbili zilizoshinda kwenda Ngorongoro leo appeared first on millardayo.com....

