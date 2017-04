Ayo TV na millardayo.com imetembelea soko la Buguruni Jijini Dar es salaam na kujionea bei alisi ya Vyakula katika soko la Buguruni msimu wa sikuku , Leo April 13, 2017, Wafanyabiashara wamezitaja bei za baadhi ya vyakula vinavyopatikana na kwenye soko hilo. Ulimiss Tamko la waziri Makamba kuhusu bonde la mto Ruaha itazame hii video hapa […] The post VIDEO: Bei ya Vyakula msimu huu wa sikukuu soko la Buguruni DSM appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News