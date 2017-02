Usiku wa February 5 ndio siku ambayo mchezo wa fainali ya mataifa ya Afrika maarufu kama AFCON 2017 ulichezwa, mchezo wa fainali ya AFCON 2017 ulikuwa unazikutanisha timu za Misri dhidi ya timu ya taifa ya Cameroon, lakini Cameroon wamefanikiwa kufuta uteja kwa kufungwa fainali mbili na Misri. Cameroon wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli […] The post VIDEO: Baada ya uteja wa fainali mbili za AFCON, Cameroon imelipa kisasi kwa Misri appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News