Club ya Real Madrid ya Hispania ambao ndio Mabingwa watetetzi wa michuani ya UEFA Champions League msimu wa 2016/2017, usiku wa April 12 2017 walikuwa katika uwanja wa Alianz Arena kucheza game yao ya kwanza ya robo fainali ya michuano hiyo dhidi ya FC Bayern Munich. Real Madrid walianza kucheza game yao ya kwanza ugenini […] The post VIDEO: Baada ya game ya FC Bayern, Ronaldo kaweka rekodi mpya UEFA appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News